Nella serata di giovedì 17 agosto, la Polizia Locale dell’URF ha tratto in salvo un faentino del 1967 che, ha tentato il suicidio, all’interno della sua auto. L’uomo infatti, è stato trovato, da una pattuglia in servizio di vigilanza sul territorio, alle ore 22 e 30 all’interno della sua auto in via circonvallazione, in grave stato confusionale e si è accertato che: nell’autovettura era installato un tubo di gomma collegato allo scarico dei gas dell’auto ed immesso all’interno dell’autovettura attraverso una fessura di un vetro laterale posteriore sigillato con nastro adesivo e sul sedile anteriore dx (lato passeggero), all’interno dell’auto vi erano anche psicofarmaci che l’uomo aveva assunto. Per tale motivo gli agenti si sono immediatamente attivati nel soccorrere l’uomo, che è stato poi trasportato dal 118, al locale pronto soccorso per le cure del caso.