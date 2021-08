Ghetti (Priorità alla scuola): “Non c’è vaccino contro il problema dei trasporti e delle classi pollaio”

Il Green Pass potrebbe diventare obbligatorio anche per i docenti e tutto il personale scolastico: il Governo è infatti al lavoro per stabilire nuove norme che consentano la riapertura delle scuole in presenza a settembre. Secondo la Professoressa Gloria Ghetti, cofondatrice dell’associazione Priorità alla scuola, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli insegnanti non risolverebbe alcune problematiche come gli assembramenti sui trasporti e le classi pollaio che pure contribuiscono alla circolazione del virus tra gli ambienti scolastici.