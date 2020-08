Scuola e disposizioni anti-covid. Il Preside del Liceo Scientifico: “Riusciremo a garantire educazione fisica a tutti?”

Mancano poco più di due settimane alla ripresa della didattica in presenza a scuola. Ci siamo rivolti al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani” di Ravenna per capire qual è la situazione con cui riprenderanno a frequentare le lezioni gli studenti, ritornando sui banchi. In questi giorni l’Istituto ha provveduto anche a segnalare sul pavimento le distanze da mantenere nei punti di ristoro, nei corridoi e nelle aree riservate ai docenti nelle aule.