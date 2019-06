Sabato 1 giugno alle ore 11,30, nell’aula magna della succursale dell’ITIP Bucci di via Camangi 19 a Faenza, è avvenuta la presentazione dei “veicoli a basso consumo” 2019 che dal 2 al 5 Luglio parteciperanno alla competizione europea Shell ecomarathon nel circuito vicino a Londra presso il World Center Mercedes . Alla presenza dell’assessore alle politiche educative del Comune di Faenza Simona Sangiorgi che ha sostenuto fin dal primo momento del Suo insediamento questo progetto, la Dirigente Scolastica Gabriella Gardini ha invitato ad intervenire, in qualità di sostenitori economici, i presidenti di CNA e del Consorzio Faentino Utenti Gas Tecnici rispettivamente, i sigg. Canzio Camuffo e Gian Piero Zama. Tutti hanno apprezzato la serietà e l’impegno profuso dalla scuola per ottenere dei risultati così autorevoli a livello europeo e al tempo stesso gli studenti del team sono stati incoraggiati per la gara che li attende dopo un anno di duro lavoro. Il responsabile dl progetto prof. Riccardo Silimbani prima di presentare i singoli protagonisti dei team ha voluto evidenziare che l’attività svolta nella costruzione dei veicoli avrà una “ricaduta” anche sui futuri piani di studio dei tecnici dell’ITIP. È in fase di realizzazione per l’anno scolastico 2019-2020 un nuovo laboratorio “Materiali Compositi e Prototipazione Rapida” per cui i materiali e le tecniche innovative verranno spiegate a livello teorico e alcuni manufatti potranno essere realizzati con metodi didattici di apprendimento teorico-pratico. Questa realizzazione sarà possibile grazie al supporto delle ditte del tessuto industriale faentino che stanno vivendo un’espansione esponenziale nel settore materiali compositi: Blackscomposites; Ri-Ba composites; Top Carbon per citare tre aziende leader che collaborano da anni con l’Itip Bucci. Il gruppo formato da 20 studenti accompagnati dagli insegnanti Francesco Graziani, Alessia Scalas, Antonio Stanghellini, Riccardo Pini e il “veterano” Paolo Fiorillo partiranno lunedì 1 luglio per Londra. L’obiettivo sarà quello di migliorare il terzo piazzamento dello scorso anno ottenuto nel consumo con 228 Km percorsi con un litro di gasolio per l’Urban Concept “NOVA”, mentre per il prototipo “FABI” a propulsione elettrica, il 15 posto con 313 Km percorsi con 1 Kwh elettrico.