I Carabinieri hanno ritrovato, abbandonati contro un albero, alcuni componenti dell’opera “L’incontro” dedicata a Fabrizio Matteucci, vandalizzata in questi giorni da ignoti. Si tratta in particolare della valigia rossa e della tazzina di caffè in mosaico rimossi dalla panchina collocata in Darsena che ricorda l’ex sindaco scomparso prematuramente nel 2020. I due elementi sono stati trovati nei pressi del supermercato “Famila” di via Argirocastro. Si sospetta che proprio i colpevoli possano aver posizionati gli oggetti in un punto visibile per permettere che fossero ritrovati e ricollocati al loro posto.