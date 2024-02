Vince ancora in rimonta, e convince la Mernap Faenza che nonostante le assenze di Garbin e Cedrini sabato scorso sul campo del Due G Parma ha conquistato la dodicesima vittoria stagionale, utile per mantenere la vetta della classifica al pari del Villafontana e per distaccare di 4 punti le inseguitrici. Nel corso della prima frazione, in sostanziale equilibrio per occasioni e per gioco, a portarsi in vantaggio sono stati i padroni di casa con Ben Saad che pochi secondi prima dell’intervallo da calcio d’angolo ha trovato la deviazione vincente nella porta faentina. La ripresa inoltre si è aperta con l’espulsione di Davide Magliocca per somma di ammonizioni, che ha reso più difficoltosa la gestione della gara. Le circostanze tuttavia hanno cementificato il collettivo rossonero che dopo aver difeso il risultato dalle invettive locali, grazie alle decisive parate di Pagliai, ha trovato al 14’ il pareggio firmato da Grelle al culmine di una bella azione combinata con il portiere di movimento. Pochi minuti dopo, il sesto fallo commesso dal Parma su Luca Matteuzzi ha consentito ancora a Grelle di portare in vantaggio la Mernap tramite la trasformazione del tiro libero. Nel finale infuocato del match nuovamente Grelle è riuscito ad impossessarsi del pallone e a trafiggere la porta del Parma sguarnita, regalando alla Mernap i tre punti e i festeggiamenti per la vittoria. Sabato il campionato dei faentini proseguirà con l’incontro, di nuovo in trasferta, sul campo del fanalino di coda Rimini.

DUE G FUTSAL PARMA: Nutricato, Falcone, Di Norcia, Fazio, Mora Lopez, Murina, Serna Lopez, Manzo, Ben Saad, Massaro, Hassanein, Montanari.

MERNAP FAENZA: Pagliai, Lebbaraa, Rezki, Matteuzzi, Magliocca, Zin Dine, Maski, Ferrara, Fucci, Sgubbi, Grelle, Negri.

Marcatori: 19’pt Ben Saad (P), 14’st, 17’st e 19’st Grelle (M)

Ammoniti: Magliocca (M), Fazio (P).

Espulso: Magliocca al 10’st per doppia ammonizione (M), Bertozzi (Dir. P).

Serie C1, 5a giornata di ritorno: Crevalcore 6-4 Rimini, Forlì 1-3 Aposa Bologna, Parma 1-3 Mernap Faenza, Montale 5-3 Rossoblu Imolese, Baraccaluga 3-5 Villafontana, Sassuolo 6-3 X Martiri Ferrara.

Classifica: Mernap Faenza e Villafontana 38 pt, Sassuolo 34, X Martiri e Crevalcore 31, Aposa Bologna 20, Parma 19, Forlì e Baraccaluga 18, Montale e Rossoblu Imolese 10, Rimini 7.

Prossimo turno: Crevalcore – Sassuolo, X Martiri Ferrara – Baraccaluga, Aposa Bologna – Parma, Rimini – Mernap Faenza, Rossoblu Imolese – Forlì, Villafontana – Montale.