Ravenna wellness. Torna l’attività sportiva nei principali parchi della città

Da lunedì 17 giugno, per cinque settimane complessive, ritorna la manifestazione “Parchi in wellness” con l’obiettivo di diffondere la buona pratica del movimento e per promuovere la salute dei cittadini di tutte le età.

L’iniziativa, organizzata da CNA Ravenna, con la collaborazione di Wellness Foundation di Cesena e con il patrocinio del Comune di Ravenna, vede protagoniste cinque palestre del territorio: Aquae Sport Center, Move It Club, Sporting Club, Body 2000, Forma & Armonia che si alterneranno in diverse lezioni aperte a tutti e gratuite (dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30)

L’iniziativa si svolgerà nei tre principali parchi della città: parco Teodorico (dal 17 al 28 giugno), parco Baronio (dal 1 al 5 luglio) e giardini pubblici (dal 2 al 13 settembre).

Ricco e variegato il programma dei corsi che quest’anno verranno proposti anche il venerdì ed il martedì mattina.