L’innovazione di prodotto firmata Fruttagel continua nel segno della sana alimentazione, della qualità delle materie prime e del gusto. L’azienda ravennate lancia sul mercato la nuova gamma premium Il Giardino dei Sapori “Oltre il 99% di frutta/frutta e verdura”, in distribuzione da ottobre sia nel canale Retail che Horeca.

Due delle novità firmate Il Giardino dei Sapori sono disponibili nei gusti Pesca con mela e Arancia, carota, limone e mela, arricchite con vitamine A, C ed E, confezionate nel nuovo Tetra Brik® Aseptic Base Crystal (pack da tre brik da 200ml ciascuno), realizzato con l’86% di materia prima di origine vegetale, carta certificata FSC™ e polimeri ottenuti da canna da zucchero certificata Bonsucro, interamente riciclabile. Una confezione eco-friendly anche perché dotata di cannuccia in carta. Alle due bevande monodose si affiancano le proposte in formato family, disponibili nei gusti Pesca con Mela e Pera con Mela, confezionate in bottiglia Pet da 1000 ml. In linea con la volontà di valorizzare la filiera agricola italiana, uno dei tratti caratteristici di Fruttagel, che trova espressione nella maggior parte dei prodotti realizzati dall’azienda, le quattro nuove bevande sono realizzate con pesche e pere di origine rigorosamente italiana.

Quattro proposte con un altissimo contenuto di frutta/frutta e verdura, senza zuccheri aggiunti, coloranti né conservanti che si inseriscono nel trend positivo del ‘senza zuccheri aggiunti’, per il quale si registra un +93% a volume considerando il mercato delle referenze nel formato da 200ml confezionate in cartone (fonte IRI, anno terminante a giugno 2021 vs anno precedente, totale Italia+Discount+Cash&Carry).

Etichetta Consapevole” per consentire al consumatore di interpretare meglio il significato del TMC (Termine Minimo di Conservazione, indicato con la frase “da consumarsi preferibilmente entro”), invitandolo a verificare se i prodotti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione, grazie alla presenza della frase “Spesso buono oltre” – con il rimando al relativo sito web In ottica anti-spreco, le nuove bevande sono, inoltre, dotate di “” per consentire al consumatore di interpretare meglio il significato del TMC (Termine Minimo di Conservazione, indicato con la frase “da consumarsi preferibilmente entro”), invitandolo a verificare se i prodotti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione, grazie alla presenza della frase “Spesso buono oltre” – con il rimando al relativo sito web www.spessobuonooltre.it per gli approfondimenti – e di tre pittogrammi che consigliano di “osservare, annusare, assaggiare”. L’adozione dell’“Etichetta Consapevole” è uno dei punti del “Patto contro lo Spreco Alimentare” promosso dall’app Too Good To Go e sottoscritto da Fruttagel.

L’impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa è da sempre al centro dell’agire di Fruttagel. Un impegno che l’azienda ha scelto di condividere con i consumatori attraverso il bollino “Impresa sostenibile” posto sul pack di queste nuove referenze e che nei prossimi mesi sarà esteso a tutti i prodotti a marchio Il Giardino dei Sapori.