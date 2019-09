Prende il via giovedì 19 settembre, a Pieve Cesato, la 28^ “Festa d’autunno”, manifestazione che coniuga l’eccellenza della cucina romagnola con la musica del nostro territorio.

Per consentire lo svolgimento di questa festa paesana nella piccola frazione faentina sono programmate diverse modifiche alla viabilità, fino a lunedì 23 settembre prossimo.

In via Accarisi, da via Quaglia fino a via Campazzo, sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli (a eccezione di quelli autorizzati e dei residenti) con queste modalità: giovedì 19 e venerdì 20 settembre il divieto sarà in vigore dalle ore 18.30 alle 22.30; sabato 21 settembre dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 23.00; domenica 22 settembre dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 22.30; lunedì 23 settembre dalle 18.30 alle 22.30.

Inoltre, negli stessi giorni e orari, si circolerà a senso unico in via Campazzo (con direzione da via Accarisi a via Camatta), via Camatta (da via Campazzo a via Quaglia) e via Quaglia (da via Camatta a via Accarisi).

Il traffico sulla strada provinciale 43 Accarisi diretto a sud sarà deviato sulla strada provinciale 20 Madrara, da dove potrà immettersi sulla 302 Brisighellese Ravennate per proseguire verso Faenza o rientrare in via Accarisi, mentre i veicoli transitanti sulla strada provinciale 43 Accarisi diretti a nord del tratto chiuso seguiranno il percorso inverso, saranno cioè deviati sulla 302 Brisighellese per poi proseguire sulla strada provinciale 20 Madrara e quindi ritornare sulla via Accarisi.