Confcooperative Ravenna-Rimini ha aderito alla 18esima edizione della Settimana Europea della Mobilità in programma da oggi, lunedì 16 settembre, fino a domenica 22 settembre. Per dare ulteriore forza all’iniziativa, in occasione dell’Assemblea annuale in programma il prossimo venerdì 20 settembre, ha inoltre rivolto l’invito a tutti i delegati e gli ospiti a raggiungere la sede dell’assemblea utilizzando una modalità di trasporto sostenibile e attenta all’ambiente. Il 20 settembre è infatti anche la data scelta dalla Camera di Commercio di Ravenna per l’evento “E’ tempo di muoversi” che coinvolge le aziende, le associazioni e gli enti della provincia e li sollecita ad invitare i propri dipendenti a utilizzare, almeno per una giornata, una modalità di trasporto diversa dall’auto uso singolo.