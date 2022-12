Mercoledì 14 dicembre, in un Teatrino del Vecchio Mercato pieno di esperti del settore, appassionati e curiosi, si è tenuto il convegno dal titolo “Alberi! Alberi! Alberi!” organizzato dall’Unione Romagna Faentina e dall’Associazione Pubblici Giardini.

L’appuntamento ha offerto l’occasione per affrontare il tema del verde urbano come bene comune visto in un’ottica inclusiva e non esclusiva, ponendo al centro la necessità di competenze per la gestione del verde esistente e delle nuove piantumazioni.

Durante la giornata si sono alternati sul palco i migliori esperti di arboricoltura del panorama nazionale ed è stato trattato anche il tema dei viali di Castel Bolognese come esempio virtuoso da seguire.

“Per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza – questo importante appuntamento ha creato l’occasione per raccontare ed analizzare quanto fatto sul tema della gestione delle alberature. In Viale Cairoli e nei viali cittadini, dopo un monitoraggio preliminare, sono state messe a dimora quaranta piante ed è stata effettuata una manutenzione straordinaria per un valore economico di 100.000 euro. Inoltre, dopo un’attenta progettazione, sono state messe a dimora 1.111 piante che in quattro diversi luoghi castellani hanno formato altrettanti nuovi boschi cittadini. A distanza di nove mesi dalla piantumazione oltre il 95% delle piante ha tenuto e nei prossimi anni costituirà un polmone verde all’interno del centro cittadino.

Occorre continuare su questa strada, con la consapevolezza e la conoscenza che portano la nostra comunità ad essere virtuosa nella gestione delle alberature.

Ringrazio il Servizio Ambiente e Manutenzione Verde dell’Unione della Romagna Faenza nelle persone di Patrizia Barchi e Marco Valtieri, lo studio Ares per l’accompagnamento competente di questi anni, Dumas Minzoni in qualità di assessore all’Ambiente e Loretta Frassineti in qualità di presidente della Commissione Consiliare del Verde Pubblico. Il loro apporto è stato decisivo e siamo molto orgogliosi del lavoro fatto”.

“Una straordinaria occasione di formazione sul tema degli alberi e del verde – ha aggiunto Loretta Frassineti – Ringrazio i componenti della Commissione Consiliare del Verde Pubblico Ilva Bacchilega e Barbara Orsani per la fiducia dimostrata e per avermi concesso l’onore e la responsabilità di presiederla. Grazie al sindaco Luca Della Godenza e all’Amministrazione per l’apertura al confronto, per il riconoscimento di errori fatti in passato che sono diventati il punto di partenza per iniziare ad investire sul verde: insieme stiamo lavorando per arrivare ad una pianificazione annuale che preveda azioni e interventi di conservazione sulle piante esistenti, con particolare attenzione ai viali. C’è ancora molto da fare ma il percorso intrapreso è quello giusto. Sarebbe importante rendere questa Commissione permanente per assicurare nel tempo l’attenzione verso gli alberi, così preziosi per la vita delle persone e della nostra comunità”.