Presentato il Premio Rotary per l’ambiente 2024

Il Rotary Club Faenza, in collaborazione con il Comune di Faenza, da anni promuove la cultura della cura ambientale. In quest’ottica, dal 2016 è stato istituito il Premio Rotary per l’ambiente, concorso al quale possono partecipare singoli o associati che abbiano, nel triennio precedente, realizzato iniziative concrete rivolte alla qualificazione dei beni comuni nel territorio faentino. La partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata alla segreteria del Rotary entro il 20 maggio con una documentazione minima composta da testo e fotografie che illustrino l’attività e il risultato conseguito. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia del Faentino Lontano e Faentino sotto la Torre il 23 giugno.