Atmosfera di avventura e di sfida sportiva per il Panathlon Club Faenza che dedica la riunione mensile, alla 100 km del Passatore. Il titolo della serata, in programma martedì 23 aprile (ore 20.15) al bistrot ristorante Rossini (piazza del Popolo, 22) “La Cento km del Passatore torna in campo”, fa riferimento al fatto che dopo il forzato stop nel 2023 per l’alluvione di qualche giorno prima, la famosa ultramaratona che unisce Faenza a Firenze sarà nuovamente disputata.

Ospiti e relatori della serata: Giordano Zinzani, presidente della 100 km del Passatore, la segretaria generale Tatiana Khitrova e Gabriele Turroni, atleta con all’attivo 10 partecipazioni a gare sulla distanza 100km, tra gli interpreti emergenti delle ultramaratone.

“Sarà un motivo di orgoglio avere con noi – dice Giovanni Mingazzini, presidente Panathlon Club Faenza – tre proagonisti, a diversi livelli, della nostra 100 km del Passatore. La magia che questa corsa regala sta nella bellezza dei paesaggi che attraversa e nella cordialità e convivialità delle persone che la animano. Nel percorso rettilineo, non un circuito, che si snoda attraverso due regioni inerpicandosi sull’appennino tosco- romagnolo”.

Gabriele Turroni nato a Faenza il 6 luglio 1989 ha esordito nella 100km del Passatore nel 2015 concludendo con il tempo di 10h17minuti per poi appassionarsi e proseguire il percorso ultra fino a oggi. Ha all’attivo 10 partecipazioni a gare sulla distanza dei 100km.

Nel 2022, conquistata la maglia della nazionale alla 100km del Conero, ha poi ottenuto la migliore prestazione sulla distanza in 7h4min al Mondiale di Berlino. Quest’anno l’obbiettivo è la partecipazione per la sesta volta al Passatore.