Forse non si era ancora smaltito l’entusiasmo della stagione appena conclusa, forse la sfortuna, forse un campo ma soprattutto una rivale impegnativa hanno avuto il sopravvento, fatto sta che la prima di campionato non è andata certo come speravamo.

Si gioca a Novi Ligure, ore 15,00 Stadio Comunale “Girardengo”, il match di debutto delle leonesse contro la Novese, squadra neo promossa che dimostra fin da subito di saper soffrire e di non voler mollare nemmeno un centimetro di questo campionato appena iniziato.

Subito in campo il neo acquisto Livia Michelle Capparelli che va a sostituire il terzino Bouby indisponibile dell’ultimo minuto.

Dodicesimo minuto di gioco, giallorosse in fase offensiva con Vergani che azzarda un passaggio centrale verso Giovagnoli intercettato da una calciatrice bianco-azzurra che si invola verso la porta, prova il tiro e Copetti devia in Calcio d’angolo. Dalla bandierina parte un tiro verso il secondo palo, Montecucco salta in ritardo, la palla arriva sulla testa di Rigolino che piazza in rete il goal del vantaggio.

Il pallino della partita, come per gran parte dei novanta minuti resta tra le mani delle leonesse che provano con diverse conclusioni, due clamorose con Moscia e Razzolini già nel primo tempo, ad agganciare il pareggio senza risultato. Non è bastato il cambio modulo da 442 a 433, con una squadra ormai nervosa che tenta il tutto per tutto, la partita finisce 1-0

Queste le parole di Mister Piras: “ Resoconto? C’è poco da dire, chi segna ha sempre ragione. Troppi errori sotto porta, alcuni clamorosi. Ho visto una squadra nervosa dopo il goal della Novese, purtroppo c’è stata incomprensione tra portiere e giocatrice. Il goal ha galvanizzato le avversarie che difendevano ordinatamente lasciandoci solo due occasioni nella ripresa. Soprattutto nel primo tempo siamo stati poco cinici sotto porta. Servirà un bagno di umiltà e tornare subito coi piedi per terra, non ho visto la fame che ci ha caratterizzato lo scorso anno.

C’è da dire che le prime gare sono sempre un’incognita. Unica attenuante sono le ormai croniche assenze di Barbaresi e Filippi che lo scorso anno ci hanno dato quel qualcosa in più. Oggi tutto da rivedere”

TABELLINO

Novese Calcio Femminile – Ravenna Women FC 1-0

Novese Calcio Femminile: Milone, Rigolino, Levis, Malatesta (40’ pt Vitiello)(86’ st Basso), Barbero, Accoliti, Zecchino (52’ Marenco), Ceppari, Verna, Mattana (53’ st Tamburini), Zella. A disp: Franchi, Repetti, Verdino, Perna, Barbieri. All. Giuseppe Fossati

Ravenna Women FC: Copetti, Vergani, Greppi, Giovagnoli, Capparelli, Muratori (23’ pt Burbassi), Moscia, Picchi, Montecucco (55’ st Calli), Cimatti, Razzolini. A disp: Demarchi, Raggi, Frasson, Cinque. All. Roberto Piras

Reti: 12’ pt Rigolino