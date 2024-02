!Esprimo la mia soddisfazione per l’accordo sottoscritto dall’Autorità Portuale e Fsru Italia del gruppo SNAM con Cassa Depositi e Prestiti, in base al quale spetterà alla stessa Autorità Portuale la costruzione della struttura per proteggere da potenziali mareggiate il rigassificatore e le navi metaniere a Punta Marina.

“La diga frangiflutti costituisce un’opera ingegneristica all’avanguardia che creerà nuovi posti di lavoro e permetterà di gestire le operazioni di carico e scarico del gas liquido e di rigassificazione in assoluta sicurezza” dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.

“Il rigassificatore galleggiante che sarà operativo all’inizio del 2025, oltre a conferire a Ravenna un ruolo centrale a livello energetico nell’area del Mediterraneo, consentirà all’Italia di preservare e sfruttare le sue risorse energetiche. Questo quindi si rivela un progetto necessario e strategico per garantire al nostro Paese un buon livello di indipendenza energetica in un periodo delicato come questo” – conclude con una nota la Senatrice Farolfi.