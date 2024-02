Nella giornata di domenica 3 marzo è in programma la “16^ edizione del Carnevale a Reda”. Per lo svolgimento dell’iniziativa, dalle ore 13 alle 18, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità: in piazza Don Milani divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi al servizio dell’evento; dalle ore 14 alle 18 e comunque per il tempo necessario per il transito del corteo, in via Selva Fantina, via della Cantina, via Saldino, via Placci e via Caroli, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio dell’evento.