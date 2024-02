Tra lunedì 4 e martedì 5 marzo a Bagnacavallo saranno chiusi tratti di via Garibaldi e via Baracca per il montaggio di ponteggi.

Nello specifico, via Garibaldi nel tratto compreso tra via Farini e vicolo Grafagnini resterà chiusa al traffico il 4 e il 5 marzo dalle 7 alle 18 per consentire lavori urgenti sul tetto di un edificio. I veicoli circolanti su questa via e diretti verso il centro/piazza saranno deviati all’intersezione con via Oberdan verso via Ramenghi; i veicoli che si dovranno recare in via Trento Trieste potranno accedervi dalla piazza. Sarà posizionata un’apposita segnaletica.

Sarà inoltre vietato l’accesso ai ciclisti che potranno in alternativa percorrere il porticato conducendo le biciclette a mano.

Via Baracca sarà chiusa al traffico dall’intersezione con la piazza fino al civico 10 per lavori Pnrr presso il mercato coperto per la sola mattinata del 5 marzo dalle 8 alle 12.30. I residenti nell’ultimo tratto della via potranno accedere nel senso contrario di marcia provenendo da piazza Carducci o via Oberdan.