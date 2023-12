Secondo incontro oggi in Prefettura dopo quello del 14 novembre scorso per la vertenza dell’ex Farmografica di Cervia di proprietà della multinazionale austriaca Mayr-Melnhof. L’ Azienda ha annunciato di voler dismettere l’attività alla luce dei bilanci in perdita e delle prospettive che non vengono definite rassicuranti. Tutte le Istituzioni al tavolo (Regione, Provincia Comune di Cervia ) e le rappresentanze sindacali hanno ribadito la volontà di ricercare eventuali nuovi imprenditori disposti a subentrare nel ramo d’azienda e a salvaguardare i livelli occupazionali (92 sono i posti di lavoro in discussione). Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha chiesto, come auspicato da Sindacati e Autorità locali, che si avviino a stretto giro interlocuzioni con nuovi soggetti pronti a rilevare il ramo di attività (si parla ad esempio del Gruppo Focaccia di Cervia) prima di intraprendere qualsiasi procedura di chiusura dello storico stabilimento e a riferirne gli esiti al prossimo tavolo in Prefettura già convocato per giovedì prossimo 14 dicembre alle ore 13. Intanto Il Prefetto avvierà contatti con i Ministeri competenti delle Imprese e Made in Italy e del Lavoro per l’apertura di in Tavolo nazionale con la multinazionale, organizzazioni sindacali, istituzioni locali e nuovi acquirenti per agevolare la ripresa dell’attività produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro.