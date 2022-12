L’amministrazione comunale ha assunto l’ing. Luigi Cipriani in qualità di Dirigente Tecnico del Settore Gestione del Territorio.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’ing. Daniele Capitani ha assunto anche la dirigenza del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna.

Pertanto il Settore Programmazione e Gestione del Territorio, finora interamente in capo all’ing. Capitani è stato suddiviso in due settori: 1) Settore Programmazione del Territorio che rimane in capo all’ing. Capitani; 2) Settore Gestione del Territorio ora in capo all’ing. Cipriani, che si occuperà prevalentemente di lavori pubblici e manutenzioni nell’ambito delle infrastrutture stradali, dei fabbricati e del verde.

L’ing. Cipriani è stato assunto dal 16/12/2022 per tre 3 anni con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno (ai sensi dell’art. 110 co. 1 del D. Lgs. 267/2000) dopo selezione pubblica volta ad accertare, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Aveva già lavorato come funzionario del Comune di Cervia con la precedente amministrazione in qualità di “Responsabile dell’Unità 50+ luoghi da rigenerare”, inoltre aveva seguito anche i lavori della rotonda delle saline, la riqualificazione di Viale Matteotti a Milano Marittima ed il project financing del rinnovo completo della pubblica illuminazione a led sull’intero territorio comunale.

Luigi Cipriani, faentino, è anche Responsabile dell’area tecnica del Comune di Bagnacavallo e in precedenza è stato Dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Faenza.