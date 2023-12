Proseguono gli allestimenti natalizi in centro storico. In questi giorni sono state installate delle grandi sfere a terra in alcuni contesti di particolare pregio come l’interno del Pavaglione e piazza Trisi, piazza Savonarola e il monumento a Baracca, la Rocca Estense. È arrivata anche una mongolfiera, posizionata nell’area verde davanti alla Rocca dove si accende ogni giorno, a partire dalle 17.