Lunedì 27 maggio a Cervia “FarmacoAmico”, il progetto per la raccolta e il riutilizzo dei farmaci non scaduti. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Hera e dal Comune di Cervia e vede il coinvolgimento di numerosi soggetti locali per creare una rete solidale sul territorio, tra questi l’Ordine dei Farmacisti di Ravenna, Federfarma, le Farmacie Comunali di Ravenna e il Coordinamento del Volontariato di Cervia, con il coordinamento di Last Minute Market.

Al progetto hanno aderito tutte le farmacie di Cervia.

Dopo una selezione effettuata dal Coordinamento del Volontariato di Cervia, i farmaci saranno consegnati al Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo di Forlì