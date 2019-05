La Società ciclistica Cotignolese, con il patrocinio del comune di Cotignola, organizza per domenica 26 maggio il 49esimo trofeo “Michele Gordini”, riservato alla categoria allievi.

Il ritrovo è per le 13 in via Madonna di Genova, nei pressi della Fonderia Morini/Consorzio agrario, mentre la partenza (alle 15) e l’arrivo saranno al parco Pertini, in via Ponte Pietra 2. Sono previsti tre giri dei Monti Coralli di Faenza e ritorno, per un totale di 60 km.

Contestualmente al Trofeo Gordini, si disputeranno anche il gran premio “Novecolli con voi”, il trofeo “Il giorno della scorta” e il trofeo “Berardi Bullonerie”, riservati alle categorie esordienti primo e secondo anno, con ritrovo alle 8 e partenza rispettivamente alle 10 e alle 11.15.

La presentazione delle gare è in programma sabato 25 maggio in occasione della cena che darà inizio ai festeggiamenti del 60esimo anno di attività della Società ciclistica cotignolese.

Michele Gordini nacque a Budrio di Cotignola nel 1896 e partecipò a sette edizioni del Giro d’Italia dal 1921 al 1928, classificandosi settimo nel 1923, e a quattro edizioni del Tour de France dal 1925 al 1929.

La Sc Cotignolese, ringraziando fratelli, sorelle e nipoti della famiglia Gordini che hanno contribuito alla realizzazione della 49esima edizione del trofeo, comunica che metterà in palio una medaglia d’oro per ricordare Suter, Mina, Settimo, Adelma e Pietro, figli del grande Michele, deceduti tutti nel corso del 2017.