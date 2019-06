La polizia locale della Romagna Faentina ha denunciato per truffa una ragazza del 1996 B. E. residente a Casal di Principe. Gli investigatori della locale questa volta hanno seguito le tracce della presunta responsabile del reato, non per le strade della città manfreda, ma sul web. Tutto è cominciato da un semplice controllo stradale quando M. P. cittadino romeno del 1980, residente a Faenza è stato fermato per un semplice controllo stradale ed ha esibito una polizza assicurativa della compagnia Helvetia, che gli agenti hanno scoperto essere falsa. Dalle indagini e dai documenti recuperati i vigili faentini hanno ricostruito tutta la vicenda.

Il reato si è finalizzato tutto online, partendo da un sito creato ad hoc, www.assicurazioniriccio.com con offerte e sconti di polizze rc auto, il pagamento era semplice, bastava una ricarica postepay e venivano immediatamente inviate le polizze via email. Il malcapitato cittadino romeno credeva pertanto che la stipula fosse andata a buon fine, e ha stipulato due polizze auto pagando oltre mille euro e non ha sospettato aver ricevuto invece certificati falsi. Cosa che ha scoperto solo quando è incappato nel controllo stradale della polizia locale e il veicolo è risultato non coperto dall’assicurazione.

Al seguito di questo il conducente ha presentato querela per truffa direttamnete al comando di via Baliatico facendo così partire le indagini. La locale ha accertato che, l’ Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, aveva già lanciato l’allarme sulle truffe messe a segno tramite il sito www.assicurazioniriccio.com. che risulta aver truffato decine di automobilisti in tutta Italia. La polizia locale ha inoltre scoperto che: l’intestatario della carta poste pay che riceveva i pagamenti delle polizze è una ragazza del 1996 residente a Casal di Principe che è pertanto stata immediatamente denunciata a piede libero al Tribunale di Napoli Nord per truffa.

La polizia locale faentina, ricorda che, il modo migliore per non cadere in queste trappole è verificare l’esistenza della società prima di pagare qualsiasi cifra. È possibile farlo telefonando al contact center dell’Ivass 800 486661, oppure facendo una ricerca sul Registro unico degli intermediari dove si trovano tutte le società autorizzate o, ancora, consultando l’elenco di tutte le società non autorizzate scoperte negli ultimi anni.

Se altri automobilisti hanno acquistato polizze tramite il sito sopraindicato sono invitati a controllare immediatamente le proprie coperture assicurative onde evitare spiacevoli sorprese in maniera particolare qualora fossero coinvolti in un sinistro stradale.