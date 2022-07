L’ordinanza della Prefettura di Ravenna, emessa nella giornata di oggi, dispone relativamente all’ambito di Ravenna, per motivi di sicurezza, la riduzione della durata dello sciopero di 24 ore proclamato dalla sigla sindacale UGL Autoferro Emilia-Romagna per la giornata di domani, sabato 9 luglio. L’eventuale astensione lavorativa, pertanto, non comprenderà le fasce orarie dalle 00.00 alle ore 05.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

Resta inoltre confermata la piena funzionalità del servizio di trasporto pubblico nelle fasce orarie di garanzia fissate dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.

Possibili disagi, a causa dello sciopero, potrebbero verificarsi nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:00.

Start Romagna si scusa con l’utenza.