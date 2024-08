Si comunica che in occasione della manifestazione Argillà Italia 2024 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle ore 7.00 del 29 agosto 2024 alle ore 24.00 del 2 settembre 2024

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Nuova sul lato Firenze della carreggiata per metri 50 a partire dall’intersezione con viale Baccarini.

Dalle ore 7.00 del 26 agosto 2024 alle ore 24.00 del 2 settembre 2024

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in:

– viale Baccarini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nuova e l’intersezione

con via Campidori;

– corso Baccarini;

– via Pistocchi;

– corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Popolo e l’intersezione con via Cà Pirota e piazza II Giugno;

– via Barilotti nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza della Libertà e il civico 3/B;

– via Campidori nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Baccarini/corso Baccarini e l’intersezione con via S. Nevolone.

Dalle ore 14.00 del 29 agosto 2024 alle ore 24.00 del 2 settembre 2024

Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in:

– piazza del Popolo;

– piazza della Libertà;

– piazza Martiri della Libertà nella parte compresa tra il palazzo Podestà e via Marescalchi;

– piazza Nenni;

– via Cavour nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo;

– via San Filippo Neri nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico 2/A;

– via Ughi nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con corso Mazzini;

– piazza San Domenico e via Martiri Ungheresi in tutti i box di sosta compresi tra il civico 1 di piazza San Domenico, il Giardino Leone Cimatti e i civici 1 e 3 di via Martiri Ungheresi, eccetto veicoli che espongono autorizzazione;

– piazza San Domenico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Paganelli e via Zucchini e l’intersezione con via Ugonia e via Ghinassi;

– piazzale Pancrazi nelle due file di box di sosta lato Ravenna dalla corsia di accesso da via Oberdan in direzione parco Bucci con esclusione dei box riservati ai veicoli per persone con disabilità, eccetto veicoli che espongono autorizzazione;

– parcheggio via Cavour nelle due file di box lato Bologna, eccetto veicoli che espongono autorizzazione;

– parcheggio Ex Salesiani (via Mura Diamante Torelli 34) nella due fila centrali di box di sosta, eccetto veicoli che espongono autorizzazione;

– via Ghinassi, eccetto veicoli che espongono autorizzazione;

– sospensione del divieto di sosta per caravan in piazzale Pancrazi.

Dalle ore 06.00 del 30 agosto 2024 alle ore 24.00 del 1° settembre 2024

Divieto di transito per tutti i veicoli in:

– piazza del Popolo;

– piazza della Libertà;

– corso Saffi nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Popolo e l’intersezione con via Marescalchi;

– piazza Martiri della Libertà nella parte compresa tra il palazzo Podestà e via Marescalchi;

– corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Popolo e l’intersezione con via Cà Pirota e piazza II Giugno;

– piazza Nenni;

– via Pistocchi;

– viale Baccarini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nuova e l’intersezione con via Campidori;

– corso Baccarini;

– via Cavour nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo;

– via San Filippo Neri;

– via Pascoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo e l’intersezione con corso Mazzini.

Sospensione della Zona a Traffico Limitato in via Pascoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fiera e l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo, via XX Settembre e corso Garibaldi.

Istituzione del doppio senso di circolazione solo per i soli veicoli in uso a frontisti in:

– via Zanelli;

– via Ughi;

– via Barbavara;

– via Fanini nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e l’intersezione con via XX Settembre;

– via Borsieri;

– via San Filippo Neri nel tratto compreso tra l’intersezione con via XX Settembre e il civico 2/A;

– via Cavour nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo e il civico 4;

– via Pascoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo e l’intersezione con corso Mazzini;

– via Paganelli.

Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto:

– all’intersezione via XX Settembre/corso Baccarini/via Zucchini per i veicoli circolanti in via XX Settembre.

Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o di svolta a destra:

– all’intersezione via Nuova/viale Baccarini per i veicoli provenienti da via Nuova.

Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o di svolta a sinistra:

– all’intersezione via Cà Pirota/corso Mazzini/piazza II Giugno per i veicoli circolanti in via Cà Pirota.

Istituzione dell’obbligo di svolta a destra o a sinistra:

– all’intersezione via Nuova/viale Baccarini per i veicoli circolanti in viale Baccarini con direzione Ravenna – Firenze.

Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra:

– all’intersezione via XX Settembre/piazza della Libertà/corso Garibaldi per i veicoli circolanti in via XX Settembre;

– all’intersezione via Barbavara/via Santa Maria dell’Angelo per i veicoli circolanti in via Barbavara con direzione di marcia Ravenna-Firenze;

– all’intersezione via Zanelli/via Santa Maria dell’Angelo per i veicoli circolanti in via Zanelli con direzione di marcia Ravenna-Firenze;

– all’intersezione via San Filippo Neri/via XX Settembre per i veicoli circolanti in via San Filippo Neri con direzione di marcia Firenze-Ravenna;

– all’intersezione corso Mazzini/piazza II Giugno per i veicoli circolanti in corso Mazzini con direzione di marcia Bologna-Forlì.

Istituzione dell’obbligo di svolta a destra:

– all’intersezione corso Saffi/via Marescalchi per i veicoli circolanti in via Marescalchi;

– all’intersezione corso Saffi/via Marco da Faenza per i veicoli circolanti in corso Saffi con direzione di marcia Forlì-Bologna;

– all’intersezione via Bertucci/piazza della Libertà/corso Garibaldi per i veicoli circolanti in via Bertucci;

– all’intersezione via Ughi/via Zanelli per i veicoli circolanti in via Ughi.

Divieto di transito in via Ugonia eccetto mezzi in uso a frontisti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione.

Obbligo di svolta a sinistra e divieto di accesso eccetto autorizzati in piazza San Domenico 17 per i veicoli circolanti con direzione di marcia Firenze-Ravenna.

Obbligo di proseguire dritto all’intersezione via Ghinassi/via Ugonia/piazza San Domenico per i veicoli circolanti in via Ghinassi.

Sono esenti dai divieti sopra indicati e da quelli previsti per la Zona a Traffico Limitato ed Area Pedonale:

– i mezzi di soccorso ed emergenza;

– i veicoli al servizio della manifestazione.

I veicoli muniti e che espongono “pass Argillá Italia 2024” che si allega e costituisce parte del presente provvedimento, sono autorizzati:

– al transito in Zona a Traffico Limitato, Area Pedonale e nell’ area della manifestazione durante le operazioni di allestimento e disallestimento;

– alla sosta in deroga al divieto ed al pagamento in piazza San Domenico, via Martiri Ungheresi, via Cavour, parcheggio ex Salesiani, via Ghinassi;

– alla sosta in deroga al divieto in piazzale Pancrazi.

Dalle ore 6.00 del 26 agosto 2024 alle ore 6.00 del 29 agosto 2024 e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 2 settembre 2024 sarà consentita l’interruzione temporanea della circolazione per i veicoli e per i pedoni per il tempo necessario per le operazioni di montaggio e smontaggio di tutti gli arredi ed accessori della manifestazione in:

– piazza del Popolo;

– piazza della Libertà;

– piazza Martiri della Libertà nella parte compresa tra il palazzo Podestà e via Marescalchi;

– corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza del Popolo e l’intersezione con piazza II Giugno;

– piazza Nenni;

– via Pistocchi;

– viale Baccarini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nuova e l’intersezione con via Campidori;

– corso Baccarini.

Esclusivamente per effettive situazioni di necessità e urgenza i veicoli al servizio di residenti o frontisti potranno accedere o defluire dalle proprietà situate all’interno dell’area interdetta alla circolazione secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.

Come già previsto dal Piano della Sosta del comune di Faenza dal giorno 26 agosto 2024 al giorno 2 settembre 2024 i titolari di abbonamento residenti potranno parcheggiare indistintamente nel settore 1 o nel settore 2.