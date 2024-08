Dal 24 agosto il sindaco di Bagnacavallo riceverà i cittadini ogni sabato dalle 10 alle 12 senza bisogno di appuntamento.

Si tratta di una modalità per consentire a chiunque lo voglia di incontrare di persona Matteo Giacomoni in maniera informale e condividere idee, impressioni ed eventuali problematiche. Il tempo massimo previsto per ogni incontro è di quindici minuti.

Resta naturalmente, per chi deve sottoporre al sindaco situazioni complesse, l’usuale ricevimento su appuntamento contattando la segreteria.

«Con questa nuova modalità – spiega Matteo Giacomoni – vogliamo rendere il Comune un luogo ancora più aperto, in cui sia possibile incontrarsi e affrontare vari argomenti senza alcun filtro o adempimento formale. Per noi infatti il rapporto franco e diretto è uno dei cardini della relazione che deve esistere fra cittadini e istituzioni, una relazione basata su trasparenza e fiducia.»