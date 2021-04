Al campo sportivo di Fognano l’ultimo saluto ad Arianna Marchi

Io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Con questa citazione dal Vangelo secondo Giovanni è stata oggi salutata Arianna Marchi. Nella vicenda raccontata dall’evangelista, Gesù descrive l’operato del buon pastore, un operato di difesa rivolto non solo nei confronti delle pecore del proprio gregge, ma anche verso quelle che provengono da fuori recinto. Il chicco di grano, dirà non molto dopo, muore, ma la sua fina è un nuovo inizio di fecondità. Sono queste le metafore che nella giornata di venerdì hanno caratterizzato il funerale celebrato al campo sportivo di Fognano.