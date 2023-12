“Come +Europa Ravenna riconosciamo l’eccellenza culturale rappresentata negli anni da Ravenna Festival, oltre alla sensibilità avuta in passato con l’aiuto dato ai musicisti in fuga dall’Ucraina aggredita. Ma non possiamo né tacere né condividere una scelta – quella dell’invito ad Abdrazakov – che riteniamo sbagliata e assolutamente inopportuna.

Ildar Abdrazakov da sempre personaggio centrale nella propaganda russa è recentemente comparso anche nella lista delle oltre 500 persone che hanno firmato per la ricandidatura di Putin nel 2024. Non si tratta quindi solo di far parte di una macchina di propaganda ma di sostenerla attivamente in prima persona.

Essere uno dei sodali di Vladimir Putin, ricercato – lo ricordiamo – dal Tribunale Internazionale contro i crimini di guerra dell’Aia, non era sufficiente. Ora Abdrazakov ne promuove addirittura la ricandidatura in Russia per “proseguire il lavoro”, cioè i massacri perpetrati, la politica di potenza, la negazione dello stato di diritto e della libertà d’opinione.