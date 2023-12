Una delegazione della città gemellata di Choisy Le Roy è in questi giorni a Lugo per una visita e il rinnovo del gemellaggio che dura da ben 55 anni. Il sindaco Tonino Panetta, l’assessore alle Risorse Umane Vasco Coelho e il consigliere delegato ai Gemellaggi, Damien Desroches, sono stati ricevuti questa mattina in Rocca dal sindaco Davide Ranalli e dall’assessora alla Cultura e ai Gemellaggi Anna Giulia Gallegati. I due sindaci hanno firmato il rinnovo del gemellaggio, in doppia copia francese e italiano, nel quale si sottolinea l’impegno per “costruire l’Europa dei cittadini” e si fissano come “punti fondamentali degli scambi i valori della Pace, della Solidarietà e dell’Amicizia”.

Dopo la firma si è tenuto il tradizionale scambio dei doni: al sindaco Panetta è stata donata una statua in ceramica di Francesco Baracca realizzata appositamente dalla Bottega Gatti di Faenza, il sindaco Ranalli ha ricevuto in dono un quadro raffigurante la città attraverso immagini caratteristiche prodotto per questa visita. La delegazione sarà è impegnata nella visita ai principali luoghi d’interesse di Lugo, dalla Rocca al Museo Baracca, e parteciperà questa sera alla serata organizzata a Passogatto dall’Associazione Gemellaggi A. Guerrini nel locale circolo Arci con cena romagnola e musiche e balli tradizionali d’Europa con i Lom de Grèn.

La città di Choisy Le Roy ha fatto sentire la propria solidarietà dopo l’alluvione donando al Comune di Lugo 5000 euro.