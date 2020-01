Da sabato 18 a domenica 26 gennaio torna la Sagra del Sabadone, arrivata alla XXIII edizione. Per una settimana in piazza Matteotti non mancherà lo stand gastronomico con sabadoni, polenta e piadina farcita.

Lo stand gastronomico sarà in funzione dal 18 al 26 gennaio (eccetto il 20 gennaio) con i seguenti orari: il 18, 21, 22 e 23 gennaio dalle 10 alle 13; il 19 e 24 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il 25 gennaio dalle 9 alle 18; il 26 gennaio dalle 10 alle 14.

L’iniziativa è a cura della Pro Loco di Massa Lombarda con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.