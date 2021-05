Aprirà sabato 22 maggio alle 16,30 a Palazzo Rasponi in piazza Kennedy la mostra “GiocOsa” alla presenza dell’assessora alla Pubblica Istruzione e Infanzia Ouidad Bakkali e con l’intervento di Roberto Farnè del Dipartimento Scienze qualità della vita dell’Università degli studi di Bologna. Gli autori presenteranno i loro manufatti esposti e ci sarà la possibilità di realizzare un percorso guidato. Sarà anche l’occasione per conoscere meglio il Commento generale n17 all’articolo 31 della Convenzione dei diritti dell’infanzia/adolescenza (approfondimento della Commissione delle Nazioni Unite tutto dedicato al gioco), nonché ricevere copia gratuita della prima edizione del quaderno stesso, che è stato frutto della collaborazione tra la Libera Università del Gioco e il progetto ConCittadini (Assemblea legislativa dalla Regione Emilia-Romagna), e stampato dal Comune di Ravenna. “GiocOsa”, visitabile gratuitamente fino a domenica 30 maggio, è una mostra di varie raccolte di “manufatti ludici e non solo”, con un programma di laboratori, animazioni e visite alle diverse stanze del palazzo rivolto alle famiglie nel pomeriggio; e visite guidate per le scuole al mattino. Per tutti è necessario prenotare con almeno due giorni in anticipo, scrivendo a iscrizione@dirittoalgioco.it “Sono orgogliosa – afferma Ouidad Bakkali, assessora alla Pubblica istruzione e infanzia – che tra le prime iniziative che caratterizzano questo momento di ripresa vi sia una mostra dedicata ai diritti dell’infanzia e in particolare del diritto al gioco. Questa pandemia è stata dura per tutti e tutte ma in particolare per i più piccoli e le più piccole. Sicuramente occorre tenere alta l’attenzione nei confronti delle loro priorità e l’ascolto verso l’infanzia, un’azione necessaria per rinascere e ripartire dai bambini e dalle bambine”. L’evento è parte integrante del progetto “Festa del diritto al gioco di Ravenna e forese”, giunto all’ottava edizione, in compartecipazione con il Comune di Ravenna (assessorato Pubblica istruzione e infanzia) che tra fine maggio e giugno prevede anche piccole animazioni ludiche cittadine gratuite, realizzate sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie previste. GiocOsa sarà un momento plurale di riconoscimento e promozione dei testimoni locali e non di cultura ludica che, con il loro operare, recuperano memoria e tradizione, nonché le rilanciano nel presente attraverso molteplici e divertenti forme di esercizio della creatività. Ma sarà soprattutto occasione per restituire protagonismo alle future generazioni. Questi “dispositivi per il divertimento” in esposizione sono anche “strumenti di lavoro” per chi opera nel settore dell’animazione socio educativa, atti a stimolare sia il gioco libero e sia l’apprendimento, spesso affiancandosi ed arricchendo le offerte formative della scuola, portando con sé anche un vivace e bizzarro orizzonte di promozione della sostenibilità ecologica. Con GiocOsa, le mani tornano ad essere protagoniste assolute del fare esperienza con i materiali e gli strumenti della trasformazione dei materiali stessi, ricorrendo a tecnologie semplici, facilmente controllabili, attivando l’orizzonte della risoluzione dei problemi, stimolando la condivisione di saperi e socializzando con il gioco ed il giocare, riconoscendo che nel qui e ora delle forme esposte ci sono le radici della tradizione, opportunità di intrecci tra culture e generazioni. GiocOsa, soprattutto, rivela che, nel sano divertirsi con poco, ci si può affermare alla grande, divenendo protagonisti del proprio e altrui divenire. Si ricorda che è necessario prenotarsi inviando una mail a iscrizione@dirittoalgioco.it. I posti sono limitati sia per l’evento di apertura (22 maggio ore 16,30), che per i laboratori gratuiti (massimo 6/8 posti ad evento, adatti soprattutto a bambini/e dai 6 ai 10 anni) e anche per le visite guidate di gruppi classe al mattino. Ingresso e partecipazione ai laboratori sono gratuiti. ESPOSITORI

LUDICA Espressione della ricerca spassionata che nasce dalla minima falegnameria giocosa, quella capace di trasformare scarti di legno in giocattoli, sfidando la “risk averse society”

A cura dell’Ass. Lucertola Ludens APS GIOCATTOLI DALLE CASSETTE DA FRUTTA “Giocare con le cassette da frutta in ricordo di Giancarlo Perempruner”, esposizione di manufatti degli studenti dell’ IPS Olivetti Callegari

A cura di Primo Fornaciari e i ragazzi dell’Istituto Callegari-Olivetti FUORI DALLE SCATOLE

Giocattoli da tavolo moderni ma “rivisitati” per promuove l’inclusione sociale di Gabriele Mari della Coop la Pieve METAMUSEO GIROVAGO “Sculture tra favola e riuso creativo”

A cura dell’Ass. Fantariciclando APS GIOCARE CON NIENTE

il giocattolo del bambino/a Romagnolo Il gioco dei/delle bambini/e d’inizio Novecento fino agli anni ’50, sottolineando come, l’autonomia e la povertà di mezzi, portano a sviluppare grande creatività ed abilità manuale nel riuso dei materiali naturali e di scarto.

A cura dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo L’ALBERO DELLE SCIMMIE e non solo ”Sinceramente quando mi prefiggo di esprimere qualcosa non salta fuori nulla di buono. Giocando senza pensare ho fatto invece cose che mi piacciono”

Di Stefano Tedioli DO RE MI FA SOL LA SI’ GIOCA Giocare con i suoni, giocare con i giochi: strumenti musicali ricostruiti con materiali riciclati

Di Giorgio Minardi, SaraMaioli, Riccardo Galeati e Sabina Morgagni (Officina Playground) GIOCLETTE giocattoli da pezzi di biciclette Di Roberto Papetti PREISTORIA IN GIOCO Giocattoli autocostruiti per avvicinare le bambine e i bambini alla conoscenza dell’Arte preistorica

Di Monica Piancastelli LIFELONG PLAYING

giocare tutta la vita Mostra fotografica sul gioco ed il giocare che non ha età

A cura della Libera Università del Gioco e TANK sviluppo immagine MEDIO E I SUOI AQUILONI piccolo display di aquiloni a ricordo di Medio Calderoni, il poeta delle “comete” –

Raccolta collettiva

I LABORATORI DI GIOCOSA

Domenica 23 maggio

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO: l’Automobilina in legno

Abbiamo raccolto tanti e diversificati scarti di lavorazione del legno e ci siamo divertiti a provare ad assemblarli tra di loro (memori di un famoso gioco ad incastri). Il nostro intento era di vedere se si poteva ideare un giocattolo che funziona, e che soprattutto fa bene a noi, agli altri ed all’ambiente, ed è anche gratis … dopo vari tentativi, Eurekà!!! è nata l’automobilina da corsa, famigliare, da carico e altre versioni… Poche operazioni per raffinare alcune parti ed un po’ di ingegno per fare girare le ruote (la parte più tecnologica dell’oggetto) ci hanno permesso di arrivare ad un risultato che veramente ci piace, e adesso lo proponiamo anche a voi.

A cura degli operatori dell’Ass. Lucertola Ludens APS

Mercoledì 26 maggio

MANI CHE INTRECCIANO – costruzione di una stuoietta di giunco

Imparare i primi rudimenti di intreccio e manipolazione delle vegetazioni spontanee per ottenere un oggetto che veramente gratifica chi lo realizza, ricorrendo semplici abilità che richiedono grande attenzione e manualità fine, nel solo contatto con la materia naturale.

A cura Dell’Ass. Civiltà delle Erba palustri di Villanova (Bagnacavallo)

Venerdì 28 maggio

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO: il Saltatappo da brividi

Questo giocattolo funziona come una piccola catapulta, e per questo diverte chi lo usa per tentare di centrare bersagli fissi e mobili, e questo non è un impegno da poco. Con il “Saltatappo da brividi” si può anche giocare assieme ad altre persone, moltiplicando le possibilità di divertimento. Certo, la prima difficoltà è verso l’impegno a costruire con precisione.

A cura degli operatori dell’Ass. Lucertola Ludens APS

Sabato 29 maggio

LABORATORIO “PREHISTORIK GIF”

Laboratorio sulle gif animate degli “uomini primitivi”

Le “gif animate” sono dei loop che i bambini conosco tramite internet, si tratta di brevi video contenenti azioni semplici che si ripetono all’infinito, per esempio le flessioni di un ginnasta.

Partendo dalla visione di un breve filmato il laboratorio percorre a ritroso la storia del cinema e dell’animazione, fino a immaginare le antenate dell’animazione: le gif degli uomini primitivi, o meglio, le prehistork gif.

A cura di Stefano Tedioli, fotografo e animatore

Domenica 30 maggio

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO: l’Equilibrista Turacciolo

L’Equilibrista è il giocattolo che più sorprende per la sua innata abilità a restare bene bilanciato ovunque lo si posi. Basterà l’applicazione di minimi principi della scienza di base sulla gravità, per trasformare l’assemblaggio di alcuni turaccioli di sughero e qualche parte di spiedino di bambù (eventualmente del filo metallico da giardiniere) per ottenere un giocattolo capace di mirabili evoluzioni, e soprattutto pronto per le sfide! Sfide per porre il giocattolo sulla punta di qualsiasi cosa, anzi! Giocando più di un giocattolo in contemporanea