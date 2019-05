Domenica 26 maggio il Museo Natura di Sant’Alberto, in collaborazione con CER, propone il pomeriggio “Grandi e piccoli esploratori a Volta Scirocco”. L’appuntamento è alle ore 16.30 alla Casa di Guardia della Traversa, in via Gattolo Inferiore 25 a Mandriole. In alternativa ci si incontra alle ore 16 al Museo NatuRa, per poi raggiungere in auto il luogo delle attività.

Al termine del pomeriggio, merenda rustica per grandi e piccoli.

Sempre domenica alle ore 10 escursione guidata in bici alla scoperta dei fenicotteri nelle Valli di Comacchio. Si parte dal Museo e passando sugli argini del fiume Reno si possono osservare con il binocolo paesaggi e specie botaniche e animali che popolano la zona, partendo dai fenicotteri che tingono di rosa le acque di questa area naturalistica.

Prenotazione obbligatoria al num 0544 528710.