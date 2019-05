In occasione delle elezioni del 26 maggio, l’Ufficio Elettorale del Comune di Bagnacavallo osserverà un orario straordinario per il ritiro delle tessere elettorali non ricevute al proprio domicilio e per gli eventuali duplicati. L’ufficio sarà aperto venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle 9 alle 18 e domenica 26 maggio, giorno delle elezioni, dalle 7 alle 23.

Gli elettori possono rivolgersi all’ufficio per verificare se nelle precedenti elezioni avessero consegnato la tessera, in quanto completa, ai seggi elettorali, o ne avessero comunque richiesto il duplicato. In caso affermativo, la nuova tessera si troverà già al seggio e verrà consegnata direttamente all’elettore quando questi andrà a votare. Diversamente, il duplicato verrà stampato e consegnato dall’Ufficio Elettorale.

Come di consueto, gli elettori potranno quindi riconsegnare le tessere complete o in fase di esaurimento degli spazi direttamente ai seggi, così da ritirare la nuova tessera sempre ai seggi in occasione del prossimo turno elettorale (eventuale ballottaggio o elezioni regionali di fine anno).

Per ogni altra informazione si rimanda al sito www.comune.bagnacavallo.ra.it nella sezione Elezioni 2019 “Tessere Elettorali”.

È possibile, infine, rivolgersi all’Ufficio Elettorale (0545 280882-83), che si trova al pianterreno di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.