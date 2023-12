Lunedì 11 dicembre si svolgerà la seconda serata del ciclo di conferenze organizzate dai Verdi/Europa Verde di Lugo. Dopo la prima serata dedicata alla mobilità elettrica, si continua con la gestione dei fiumi. La conferenza, cui parteciperanno Pierluigi Randi, tecnico meteorologo AMPRO, Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, Bruna Gumiero, ecologa fluviale presso l’Università di Bologna e Silvia Zamboni, Consigliera Europa Verde Emilia-Romagna, era inizialmente stata organizzata in primavera, fra maggio e giugno e poi è stata rinviata proprio causa alluvione.

“Gli eventi climatici dell’ultimo anno ci pongono di fronte alla necessità di ripensare alla gestione dei fiumi. Dal caldo intenso e siccitoso siamo passati e piogge intense ed estreme con le alluvioni che hanno devastato la Romagna nel maggio scorso”.

La pulizia degli alvei, invocata da molti, è sufficiente? O serve fare ben altro? Il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, nonché l’edificazione in aree idrogeologicamente a rischio purtroppo in Romagna hanno raggiunto picchi estremi. E anche i nostri fiumi, perlopiù a carattere torrentizio, racchiusi da argini troppo stretti, riusciranno a gestire in futuro gli eventi meteorici causati dai cambiamenti climatici?

Sono questi alcuni dei temi che verranno trattati nel corso della serata.