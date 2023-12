La storia della partigiana faentina Annunziata Verità, “Nunziatina”, sopravvissuta a 18 anni alla fucilazione fascista, narrata nel romanzo di Claudio Visani “La ragazza ribelle”, è ora anche una pièce teatrale. Lo spettacolo andrà in scena a Bologna, lunedì 11 dicembre alle 21 nella Sala Piazza del Centro civico Lame Borgatti in via Marco Polo 51, e martedì 12, sempre alle 21, nella Sala Teatro Fellini in Piazza Santa Maria 2 a Faenza, la città dove la protagonista, oggi 97enne, ancora vive.

A Bologna l’iniziativa è promossa dall’Associazione nazionale partigiani (Anpi) e dalle Cucine Popolari con il patrocinio del Quartiere Navile; a Faenza direttamente dal Comune in collaborazione con l’Anpi, nell’ambito delle iniziative sulla liberazione della città avvenuta il 17 dicembre 1944. In entrambi i casi l’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti. A Faenza, Annunziata Verità sarà presente in sala.

Nello spettacolo, otto donne danno voce a “Nunziatina” volendo così ricordare tutte le Annunziata Verità protagoniste della Resistenza. La sua storia diventa un racconto corale, con due narratori che tracciano i fatti salienti della incredibile vicenda umana e politica della protagonista.

Adattamento teatrale a cura di Eleonora Napolitano e Claudio Visani.

Compagnia del Laboratorio teatrale diretto da Eleonora Napolitano, Pomezia (Roma)

Cast (in ordine alfabetico): Sandro Barchiesi, Michela Collacchi, Luisa Covino, Fabiana Cucchi, Giorgio De Angelis, Francesca Gatto, Simona Mancini, Eleonora Napolitano, Maria Piozzi, Simonetta Racani.

Regia: Eleonora Napolitano, aiuto regia Veronica Napolitano, musiche ed effetti Raffaella Cecchini, luci e fonica Riccardo Marconi.