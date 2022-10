L’immensità del Sistema Solare ricostruita lungo la Via dei Pianeti a Faenza

Inaugurata in via Firenze, a Faenza, la Via dei Pianeti, a fianco del parco Punta degli Orti. L’idea nasce da Sergio Sangiorgi, socio del Gruppo Astrofili Faenza, per riprodurre il sistema solare e la sua immensità. Le piastrelle lungo via Firenze, realizzate dagli studenti del Persolino-Strocchi, dialogano con i modelli dei pianeti e del Sole esposti nel cortile della sede della Palestra della Scienza, in via Cavour. Sulle piastrelle un QR code rimanda ad una serie di schede per approfondire la conoscenza dei pianeti e dell’intero progetto.