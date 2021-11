Una giornata dedicata alla mobilità elettrica, è il CNA Green Mobility Day promosso dall’associazione di categoria a Faenza per un confronto fra istituzioni, economisti e mondo del lavoro sui nuovi veicoli del presente e del futuro: auto, bici, monopattini, pulmini e autobus. Esempi di questi veicoli sono quindi stati esposti in Piazza della Libertà per farli conoscere direttamente alle persone. Fra i veicoli dell’esposizione anche le auto di Leoni & Casadio Group