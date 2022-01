Giovedì 20 e venerdì 21 gennaio 2022, dalle ore 8 alle ore 17, per l’esecuzione di alcuni lavori, in via Sant’Agostino è stato disposto, il divieto di transito per tutti i veicoli. Saranno esclusi dal divieto i mezzi diretti o provenienti dagli accessi carrabili; in ​via Viarani verrà poi istituito il doppio senso di circolazione per i soli veicoli dei residenti.

Per raggiungere via Bondiolo verrà attivato un percorso alternativo: da corso Matteotti si dovrà svoltare in via Minardi e successivamente in via Ceonia dalla quale si raggiungerà via Mura Gioco del Pallone per poi svoltare a sinistra in via del Carmine che si interseca poi a via Bondiolo.