La transizione verso un modello di sviluppo economico sostenibile è una necessità ormai riconosciuta e condivisa a livello globale, che richiede l’uso razionale e sostenibile di tutte le risorse naturali.

L’economia circolare è l’alternativa necessaria e urgente all’economia lineare, basata sull’estrazione e l’uso di risorse non rinnovabili per fornire servizi e prodotti con una vita utile spesso molto breve, provocando l’emissione in ambiente di rifiuti e sostanze nocive.

Ma cos’è esattamente l’economia circolare e come è possibile trasformare veramente la nostra economia, tradizionalmente lineare? Oltre alla gestione sostenibile e alla valorizzazione dei rifiuti, sono altre le azioni che le imprese, le pubbliche amministrazioni, i ricercatori e i cittadini possono intraprendere.

Il tema sarà al centro del webinar Economia circolare: oltre ai rifiuti c’è di più, organizzato dal Tecnopolo di Ravenna, in collaborazione con Clust-ER Greentech, Laboratorio Aperto Ravenna e Tecnopolo di Rimini, in programma martedì 29 settembre alle 11.30.

Ne discuteranno: Fabrizio Passarini, Università di Bologna- CIRI FRAME; Mirko Regazzi, Gruppo HERA. Moderatrice: Katia Ferrari, Greentech Clust-ER

In questa occasione saranno presentati il progetto Smile (Michela Soldati, Comune di Ravenna) e il progetto Loop Port (Tiziana Campisi, CIFLA Fondazione Flaminia).

La partecipazione è gratuita con iscrizione al seguente link

https://zoom.us/webinar/register/8115996391694/WN_RjaL9ErmTDSfO55ns_Feqw