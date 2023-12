Un aiuto concreto per la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità. La Cassa di Ravenna Spa mette infatti a disposizione nuovi finanziamenti, a condizioni particolarmente vantaggiose, per le aziende che avviano un percorso verso la transizione energetica ed ecologica: si tratta di un ampio ventaglio di prodotti per le imprese che investono nel comparto delle energie rinnovabili (oltre al fotovoltaico, anche l’eolico, l’idroelettrico e gli impianti a bio-metano), nell’installazione di colonnine di ricarica elettrica, nell’acquisto di veicoli aziendali ed ibridi, nell’acquisto di immobili non residenziali con classe energetica A e B e nella ristrutturazione di immobili non residenziali per migliorare le classi energetiche. Dopo l’importante risposta della clientela ai finanziamenti sostenibili dedicati alle famiglie, lanciati nella scorsa estate, la Cassa di Ravenna ha deciso di aumentare il proprio impegno estendendo questa possibilità anche alle aziende che investono nella transizione ecologica: confermando ancora una volta la grande attenzione e sensibilità di tutto il Gruppo Bancario verso la tutela ambientale, la sostenibilità e l’equilibrio climatico, emergenze di cui purtroppo il territorio ha subito di recente in modo tragico e diretto le conseguenze.