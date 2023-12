Dopo l’esordio dell’11 dicembre e le repliche in matinée rivolte in particolare a scuole medie, superiori e studenti universitari, lo spettacolo sarà quindi rappresentato anche nell’orario serale per consentire ad un pubblico sempre più ampio di potervi assistere. L’evento, a firma Ravenna Teatro, è realizzato nell’ambito del progetto EuRoPe LIVE e promosso dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna. Ideato e diretto da Alessandro Argnani, si tratta di un racconto a due voci che ha come nucleo centrale l’Unione europea, a partire dalla sua nascita fino ai giorni nostri.

Due giovani attori ravennati, Camilla Berardi e Massimo Giordani, percorreranno la storia d’Europa. Quella che emerge, è una narrazione corredata da immagini e costellata da una playlist musicale legata ai diversi periodi storici raccontati, in un intreccio che mette in luce l’immaginario e gli ascolti delle giovani generazioni nei diversi momenti della vita dell’Unione europea. Un affondo non solo nella storia, ma anche nei miti, nella musica e negli artisti che gli adolescenti di allora, oggi adulti, vivevano e amavano. Testo di Laura Orlandini, con consulenza storica di Michele Marchi e Lucrezia Ranieri. Consulenza musicale Alessandro Luparini e Roberto Magnani, aiuto regia Laura Redaelli.