Alluvione: attivato l’Art Bonus per sostenere il recupero della Biblioteca Manfrediana

Attivato l’Art Bonus per sostenere la ricostruzione della Biblioteca Manfrediana di Faenza. Nonostante infatti il grande affetto di privati, la donazione di La7 e Corriere della Sera, mancano ancora all’appello 200 mila euro per riuscire a far fronte ai danni portati dall’alluvione. 600 mila euro attualmente la cifra raccolta dalle diverse donazioni. 800 mila euro i danni riportati dall’arrivo di acqua e fango che raggiunsero 1 metro di altezza all’interno della Sala Ragazzi e della collezione di Letteratura Contemporanea. In realtà il conteggio finale parla di 1 milione di euro di danni, considerando i 20 mila volumi andati distrutti, due terzi dell’intero patrimonio della sezione ragazzi e metà della sezione letteratura.

Il patrimonio culturale è stato però ricostruito grazie all’aiuto di altre biblioteche ed enti, comprese alcune biblioteche toscane, a loro volta alluvionate a novembre, e al supporto di numerosi editori.