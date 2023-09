Giovedì 12 ottobre, alle 20.30 nell’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale in via Lumagni 26, sarà presentato “Fatti accaduti in Romagna”, il libro curato da Leonardo Poli e Eugenio Dal Pane per Itaca edizioni che raccoglie decine di testimonianze sui giorni di maggio 2023.

Cosa succede a una comunità durante un’alluvione? Quali reazioni innesca un avvenimento drammatico che mette a rischio l’incolumità delle persone e porta con sé tanti danni e tante ferite da riparare sia nella terra, nelle case, nelle aziende, negli edifici pubblici sia nell’animo delle persone?

I racconti sono stati raccolti nelle settimane immediatamente successive agli eventi e vivono delle sensazioni rimaste nei cuori di chi ha vissuto problematiche mai sperimentate ma, allo stesso tempo, si è messo al servizio della comunità. Il sottotitolo del libro è per questo “Nel dramma dell’alluvione, la sorpresa di un’onda di bene”.

Il libro nasce da Lugo, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione con il 49% del territorio comunale allagato. Dopo il saluto della neo dirigente del Polo Elettra Stamboulis, sarà Eugenio Dal Pane il moderatore della serata, il tessitore di un dialogo affidato all’altro curatore, Leonardo Poli o don Leo, come tutti lo conoscono, e a quattro personalità che in quei giorni hanno ricoperto ruoli istituzionali rilevanti nella gestione dell’emergenza: il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e tre sindaci come quello di Ravenna Michele De Pascale, il primo cittadino di Forlì Gian Luca Zattini e quello di Lugo Davide Ranalli.