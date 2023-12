Lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali è stato ospite alla Camera dei Deputati per relazionare sulla situazione ancora drammatica della biblioteche romagnole colpite dall’alluvione partendo dal libro “Riemersi. Romagna 2023 storie per una alluvione” che ha curato per Solferino editore, i cui proventi saranno devoluti alle biblioteche romagnole colpite dagli eventi alluvionali di maggio.

Secondo Cavezzali “Riemersi nasce dalla volontà di fare qualcosa in più, di riportare luce su questa vicenda. Come spesso succede nei media, le luci si accendono per qualche settimana e poi tutto scompare perché ci sono nuovi eventi da seguire. Qui le luci non si devono spegnere perché i problemi non sono risolti”. Cavezzali ha poi recitato il racconto contenuto nell’antologia e anticipato alla festa di Radio Rai3 il mese scorso.

“Dopo sei mesi ancora tante, troppe sono le incertezze sulle risorse che ancora non sono arrivate sul territorio rispetto a quello che è necessario, e le biblioteche sono una parte fondamentale del lavoro per ritornare, anche noi, a riemergere da quanto successo nel maggio scorso.” Così l’Onorevole Ouidad Bakkali, deputata ravennate del Partito Democratico introducendo la relazione.

Il libro è un’antologia di racconti a cui, oltre a Cavezzali, hanno contribuito alcune tra le più importanti penne del territorio romagnolo: Silvia Avallone, Cristiano Cavina, Lorenza Ghinelli, Gianni Gozzoli, Mariangela Gualtieri, Carlo Lucarelli, Marco Missiroli, Simona Vinci, Francesco Zani; con le foto di Silvia Camporesi.