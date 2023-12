Al via la prima lezione del corso IFTS dal titolo “TECNICO CERAMICO PER INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEI MESTIERI ARTIGIANI E DEL MADE IN ITALY” (Il corso è co-finanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima lezione della quinta edizione del IFTS con la docenza di Viola Emaldi, storica dell’arte e coordinatrice didattica del corso.

Sono intervenuti per un saluto agli studenti il sindaco di Faenza Massimo Isola, Elisa Grillini Presidentessa CNA Ceramica di Ravenna e Glenda Frignani Responsabile Area Territoriale Ravenna – CNA Formazione Emilia-Romagna srl.

Unico nel suo genere in Italia, si colloca nella scia pluriennale dei per corsi ITS “Tonito Emiliani” realizzati a Faenza, valorizzandone il ruolo di eccellenza formativa tra le Città della Ceramica italiane e mondiali.

Il corso IFTS Tecnico Ceramico coniuga un forte nucleo di conoscenze tecniche e informatiche, necessarie per supportare i processi di transizione ad una produzione sostenibile e a basso impatto ambientale.

La progettazione innovativa del corso IFTS Ceramico 2023 tiene conto del periodo storico che stiamo vivendo e del ruolo che ha oggi la ceramica nel contesto sociale e produttivo.

Le crisi derivanti dai costi di materie prime e di energia che stiamo vi vendo dal 2021, che non accennano a ridurre i loro effetti, hanno ormai fatto diventare necessaria l’adesione delle Imprese alla cultura della sostenibilità e dell’economia circo- lare nella produzione ceramica, facendo comprendere l’importanza di investire in ricerca e sviluppo nel set tore.

La ceramica è una materia con spazi di evoluzione tecnologica rilevante, considerando le possibilità di recu pero del calore, l’utilizzo possibile di fonti rinnovabili per cuocere il materiale, la sua caratteristica di essere inserita in un ciclo di recupero del 100% dei materiali, la sua capacità di dare espressione al concetto di durabilità nel tempo.

L’obiettivo didattico del progetto IFTS 2023/24 si concentrerà dunque sul rinnovare e rivedere i processi produttivi artigianali per la ceramica, attraverso l’insegnamento di metodologie di riciclo e reimpiego dei mate- riali di scarto per la prototipazione di nuovi prodotti performanti.

Senza dimenticare le evoluzioni tecnologiche e sociali degli ultimi anni, che hanno cambiato i processi produttivi ceramici con la stampa digitale e la prototipazione 3D e che hanno espanso le possibilità di comunicazione web e commercializzazione autonoma di prodotti artigianali.

Il mondo artigiano ceramico necessita di Tecnici specializzati in grado di gestire le innovazioni del processo produttivo completo e il percorso IFTS risponde a queste esigenze, adattando i contenuti e gli insegna menti al contesto.