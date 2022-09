I Soci e clienti di Imola de La BCC ravennate, forlivese e imolese possono fruire di una nuova cassa self per effettuare operazioni di prelevamento e versamento di contante ed assegni, presso la filiale di Imola Rocca (Viale Aurelio Saffi 30).

“Si tratta di un investimento in tecnologia e in sicurezza grazie al quale i Soci e clienti di Imola potranno effettuare, in ambiente protetto, le loro operazioni minimizzando i tempi di attesa ed accedendo anche in orari in cui la cassa tradizionale è chiusa, in un luogo, di fronte alla Rocca di Imola, dove è possibile parcheggiare” – dichiara Giuseppe Gambi, presidente de La BCC.

“Inoltre, esaurita la fase emergenziale “Covid”, decadono le limitazioni che obbligavano Soci e clienti a prenotare per accedere alla consulenza. Sarà, però, ancora possibile prenotare per avere la certezza di non dover attendere”.

“Inoltre – prosegue Gambi – continuano le realizzazioni di aree self, dove Soci e clienti potranno effettuare in autonomia e in velocità le operazioni, anche di cassa. Durante la pandemia abbiamo mantenuto su tutte le sei aree della Banca, a differenza di altri istituti, l’apertura di cassa anche al pomeriggio nelle filiali principali (Faenza Piazza della Libertà, Forlì corso della Repubblica, Lugo via Baracca, Ravenna viale Berlinguer, Russi, la stessa Imola viale Saffi e Martorano, a cui si sono affiancate solo nel periodo estivo le filiali di Marina di Ravenna e Cervia) cercando, seppur in emergenza sanitaria, di mantenere un servizio a Soci e clienti adeguato ad una banca locale come La BCC che ha nel servizio alle comunità locali (e a chi vi abita e vi opera) il proprio elemento distintivo.

Di seguito, l’elenco con le filiali dotate di aree self de La BCC ad oggi operative: