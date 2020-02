Dopo un 2019 da record, con quasi 9 milioni e mezzo di passeggeri, è cominciato con una forte crescita anche il 2020 per l’aeroporto Marconi di Bologna. In gennaio i passeggeri sono stati 704.521, il 9,9% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. È la prima volta che il Marconi supera quota 700 mila nel primo mese dell’anno.

Più marcata la crescita sui voli internazionali (+12,2%), ma crescono anche quelli sui voli domestici (+1,8%).

Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 13,1% sull’anno precedente, per un totale di 2.875 tonnellate.

fonte Ansa