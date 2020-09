Martedì 29 settembre, giorno del patrono di Bagnacavallo, sarà anche l’ultimo della festa dedicata a San Michele. Alle 11.15 alla Collegiata si terrà la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Faenza-Modigliana Mario Toso, alla presenza delle autorità civili e militari.

La giornata prevede inoltre numerosi appuntamenti fra arte, musica, teatro e incontri.

Accademia Perduta/Romagna Teatri presenterà al Teatro Goldoni la sua nuova produzione di teatro per ragazzi e adulti Aspettando Dracula, con la compagnia Teatro Perdavvero. Saranno realizzate due repliche per un massimo di 15 spettatori alla volta alle 11 e alle 15 (prenotazioni 0545 64330). Sempre il teatro ospiterà poi alle 17 una visita guidata (prenotazioni 0545 280898).

Il Giardino dei Semplici accoglierà alle 16 i più piccoli per lo spettacolo di teatro di strada Faccia di gomma – Otto il bassotto.

Visite guidate al centro storico si svolgeranno alle ore 17, 19 e 21 (posti limitati, prenotazione obbligatoria 0545 280898).

La Bottega dello Sguardo, in via Farini 23, proporrà alle 18 Gli altri: dalla finestra, alla finestra e alle 20 Una sosta per vedere nell’ambito della presentazione del quaderno dedicato al progetto Cartoline di parole, realizzato dalla Bottega nella primavera del 2020.

La Festa di San Michele si concluderà in musica. Alle 20.15 alla Collegiata ci sarà Alla ricerca delle armonie dello spirito, concerto per organo e voci soliste, all’organo il Maestro Giorgio Coppetta Calzavara. Alle 21 al Teatro Goldoni si terrà il concerto a cura di Accademia Bizantina, nell’ambito della stagione Libera la Musica, Un giorno danzando, con La Fonte Musica. Infine, alle 21.15 sotto la Torre Civica si esibirà l’App Sound Trio, a cura di Suburbia.

Saranno visitabili le mostre allestite per l’occasione e le location private del percorso Interno 5 a cura di Bagnacavallo fa Centro e si potranno gustare per l’ultima sera le specialità delle osterie della festa (è necessaria la prenotazione).

Si ricorda che è in vigore l’ordinanza anti Covid-19 che prevede l’accesso contingentato al centro storico di Bagnacavallo, in modo da garantire alle persone presenti di poter mantenere il necessario distanziamento, l’obbligo di indossare la mascherina tutto il giorno entro il perimetro della festa e il divieto di consumare per strada il cibo da asporto.