Domenica 11 ottobre si corre la quarta prova del “Caveja Bike Cup” che, per la prima volta, farà tappa a Riolo Terme. Dal Rally di Romagna al recente Campionato del Mondo di ciclismo su strada, la località termale è diventata “l’ombelico del mondo” della bicicletta. E nell’occasione, la prova sarà anche valida come Campionato Nazionale ACSI di specialità.

Il programma registra delle variazioni rispetto alle tre precedenti prove del Caveja Bike Cup. Il tracciato prima di tutto non sarà a circuito ma in linea, lungo circa 20 km tra i calanchi romagnoli, la vena del gesso e i trail di Monte Mauro (tracciato ridotto a 13 km per i giovani).

Anche il programma delle partenze varierà. La prima partenza sarà in programma alle 9:15 riservata alle categorie giovanili che si sfideranno su un tracciato ridotto, mentre alle ore 9:30 un’unica partenza con tutte le altre categorie.

Le premiazioni di giornata verranno effettuate secondo le categorie e le modalità del Caveja Bike Cup, ma prima verranno celebrati i campioni nazionali ACSI di specialità.

Iscrizioni obbligatorie fino a venerdì 9 ottobre ore 12 sul sito http://cavejabikecup.it/Ricordiamo che per via delle norme anti-covid non sarà possibile iscriversi in loco.

Ricordiamo infine che i pagamenti andranno saldati entro 24 ore dalla registrazione esclusivamente via Bonifico come indicato nel modulo di iscrizione.