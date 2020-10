La Rekico apre le porte del PalaCattani a 200 persone per la partita di Supercoppa del Centenario in programma domenica alle 18 contro la RivieraBanca Rimini.

I biglietti, dal costo fisso di 10 euro, si potranno acquistare soltanto in prevendita da giovedì a sabato mattina nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4 a Faenza: domenica le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse.

Per assistere alla partita sarà necessario presentarsi al PalaCattani con l’autocertificazione riguardante il proprio stato di salute da consegnare all’ingresso, indossare la mascherina protettiva per tutta la durata dell’evento e rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il foglio dell’autocertificazione si può scaricare dalla sezione ‘biglietteria’ nel sito dei Raggisolaris.